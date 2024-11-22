Міноборони Естонії: Удар "Орєшніком" – це політичний сигнал

У Міністерстві оборони Естонії вважають удар російської балістичної ракети середньої дальності, яку Владімір Путін іменував "Орєшніком", демонстрацією політичного сигналу.

Про це на брифінгу в п’ятницю, 22 листопада, заявив голова відділу боєготовності естонського Міноборони Герта Каю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Каю нагадав твердження роспропаганди, згідно з яким удар "Орєшніком" став відповіддю на застосування Україною західних ракет Storm Shadow і ATACMS по цілях на російській території.

Він підкреслив, що у російському випадку йдеться про "те, що раніше не використовувалося, зовсім іншу систему озброєнь".

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"Чи настане за цим застосування чогось подібного, поки що незрозуміло, але, найімовірніше, це політичний сигнал, тому що міжконтинентальні балістичні ракети значно дорожчі за інші системи озброєння, які використовуються щодня", – додав представник Міноборони Естонії.

Загалом, за оцінкою відомства, бойові зіткнення тривають по всій лінії фронту в Україні, й російські сили продовжують просування попри значні втрати – у деяких випадках вони становлять одного вбитого на метр відвойованої території.

Як відомо, Київ ініціював засідання Ради Україна-НАТО, на якому обговорять наслідки останнього удару балістичною ракетою середньої дальності по Дніпру.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що російський удар "Орєшніком" по Дніпру напередодні мав на меті насамперед залякування цивільного населення.