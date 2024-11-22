В Министерстве обороны Эстонии считают удар российской баллистической ракеты средней дальности, которую Владимир Путин назвал "Орешником", демонстрацией политического сигнала.

Об этом на брифинге в пятницу, 22 ноября, заявил глава отдела боеготовности эстонского Минобороны Герта Каю, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Каю напомнил утверждение роспропаганды, согласно которому удар "Орешником" стал ответом на применение Украиной западных ракет Storm Shadow и ATACMS по целям на российской территории.

Он подчеркнул, что в российском случае речь идет о "том, что ранее не использовалось, совсем другой системе вооружений".

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"Последует ли за этим применение чего-то подобного, пока непонятно, но, скорее всего, это политический сигнал, потому что межконтинентальные баллистические ракеты значительно дороже других систем вооружения, которые используются ежедневно", – добавил представитель Минобороны Эстонии.

В целом, по оценке ведомства, боевые столкновения продолжаются по всей линии фронта в Украине, и российские силы продолжают продвижение, несмотря на значительные потери – в некоторых случаях они составляют одного убитого на метр отвоеванной территории.

Как известно, Киев инициировал заседание Совета Украина-НАТО, на котором обсудят последствия последнего удара баллистической ракетой средней дальности по Днепру.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что российский удар "Орешником" по Днепру накануне имел целью прежде всего запугивание гражданского населения.