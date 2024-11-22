Глава МЗС Чехії про "Орєшнік": Це спроба залякати українців і європейців

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що російський удар балістичною ракетою середньої дальності по Дніпру напередодні мав на меті насамперед залякування цивільного населення.

Про це він сказав на пресконференції з українським візаві Андрієм Сибігою в Києві, повідомляє "Європейська правда".

За словами Ліпавського, застосування Росією БРСД, яку вона назвала "Орєшнік", – "це, звісно ж, крок у напрямку ескалації".

"Це спроба російського диктатора налякати населення України і також налякати європейців. Ми маємо це розуміти", – додав він.

Реклама:

Глава чеського МЗС у цьому зв’язку заявив, що Україні треба передати більше систем протиповітряної оборони для захисту власних громадян.

Він нагадав, що Чехія не обмежує Україну в застосуванні зброї по російській території, але визнав, що для інших держав, як-то США, Франції чи Німеччини питання дальності може бути проблемою.

"Але хочу сказати, що Україна має повне право на самооборону проти російських атак, і на території Росії – теж. Я завжди кажу, що краще було б, якби (російський. – Ред.) літак взагалі навіть не піднімався, щоби його не доводилось збивати у повітрі", – підсумував Ліпавський.

Нагадаємо, Владімір Путін напередодні заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

Він також підтвердив, що Україна застосувала ракети ATACMS і Storm Shadow для ударів по території Росії, і пообіцяв відповісти "рішуче та дзеркально".

У Пентагоні уточнили, що Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж".