Рада Україна-НАТО збереться на термінову зустріч через удар РФ по Дніпру "Орєшніком"
Новини — П'ятниця, 22 листопада 2024, 10:32 —
Рада Україна-НАТО збереться на зустріч наступного вівторка у зв’язку з першим застосуванням Росією по території України експериментальної балістичної ракети.
Про це посадовець НАТО повідомив у коментарі "Європейській правді".
Засідання Ради Україна-НАТО скликають на 26 листопада у Брюсселі з ініціативи України. Темою обговорення буде застосування Росією по Дніпру балістичної ракети середньої дальності, яку правитель Кремля представив як експериментальну ракету "Орєшнік", створену на основі старішої МБР "Рубєж", що є потенційним носієм ядерної боєголовки.
Зустріч збирають у штаб-квартирі Альянсу, вона пройде на рівні послів.
Нагадаємо, Повітряні сили України повідомили, що під час ранкової атаки по Дніпру 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
Згодом правитель Росії Владімір Путін заявив, що було застосовано ракету середньої дальності "Орєшнік".
У США підтвердили, що отримали попередження від Росії про запланований пуск за пів години перед застосуванням ракети.