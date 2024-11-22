Рада Україна-НАТО збереться на термінову зустріч через удар РФ по Дніпру "Орєшніком"

Рада Україна-НАТО збереться на зустріч наступного вівторка у зв’язку з першим застосуванням Росією по території України експериментальної балістичної ракети.

Про це посадовець НАТО повідомив у коментарі "Європейській правді".

Засідання Ради Україна-НАТО скликають на 26 листопада у Брюсселі з ініціативи України. Темою обговорення буде застосування Росією по Дніпру балістичної ракети середньої дальності, яку правитель Кремля представив як експериментальну ракету "Орєшнік", створену на основі старішої МБР "Рубєж", що є потенційним носієм ядерної боєголовки.

Зустріч збирають у штаб-квартирі Альянсу, вона пройде на рівні послів.

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Нагадаємо, Повітряні сили України повідомили, що під час ранкової атаки по Дніпру 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Згодом правитель Росії Владімір Путін заявив, що було застосовано ракету середньої дальності "Орєшнік".

У США підтвердили, що отримали попередження від Росії про запланований пуск за пів години перед застосуванням ракети.