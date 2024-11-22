Меркель дуже стурбована впливом Ілона Маска на владу у США

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила стурбованість майбутньою роллю американського мільярдера Ілона Маска в адміністрації Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю Spiegel.

За словами Меркель, нині Трамп "має очевидний альянс з великими компаніями з Кремнієвої долини, які володіють величезним капіталом", пізніше уточнивши, що має на увазі Маска.

"Якщо така людина, як він (Маск. – Ред.), є власником 60% усіх супутників, що обертаються в космосі, то це повинно викликати у нас величезне занепокоєння на додаток до політичних питань", – вважає ексканцлерка Німеччини.

Реклама:

Вона окремо застерегла від надмірного впливу приватного бізнесу на ухвалення політичних рішень, говорячи про соцмережу X (Twitter), якою володіє Ілон Маск.

"В умовах демократії політика ніколи не буває безсилою перед компаніями. Але важливо врівноважити фурор у соціальних мережах, наприклад такий, який спричинила "АдН" (ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" – Ред.) у Німеччині", – додала Меркель.

Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів та просуваючи Трампа у своїй соцмережі.

Мільярдер також був присутній під час розмов Трампа з іноземними лідерами, зокрема Володимиром Зеленським, а також проводить багато часу в резиденції обраного президента Мар-а-Лаго у Флориді.

Ілон Маск, як відомо, буде очолювати новостворене Міністерство з питань ефективності держапарату (МоПЕД) в адміністрації Трампа разом із екскандидатом у президенти США Вівеком Рамасвамі.