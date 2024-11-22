Меркель очень обеспокоена влиянием Илона Маска на власть в США

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность будущей ролью американского миллиардера Илона Маска в администрации Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Spiegel.

По словам Меркель, сейчас Трамп "имеет очевидный альянс с крупными компаниями из Кремниевой долины, которые обладают огромным капиталом", позже уточнив, что имеет в виду Маска.

"Если такой человек, как он (Маск. – Ред.), является владельцем 60% всех спутников, вращающихся в космосе, то это должно вызывать у нас огромное беспокойство в дополнение к политическим вопросам", – считает экс-канцлер Германии.

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Она отдельно предостерегла от чрезмерного влияния частного бизнеса на принятие политических решений, говоря о соцсети X (Twitter), которой владеет Илон Маск.

"В условиях демократии политика никогда не бывает бессильной перед компаниями. Но важно уравновесить фурор в социальных сетях, например такой, который вызвала "АдГ" (ультраправая партия "Альтернатива для Германии" – Ред.) в Германии", – добавила Меркель.

Илон Маск сыграл ключевую роль в победной кампании Дональда Трампа на выборах президента США, инвестируя в нее десятки миллионов долларов и продвигая Трампа в своей соцсети.

Миллиардер также присутствовал во время разговоров Трампа с иностранными лидерами, в частности Владимиром Зеленским, а также проводит много времени в резиденции избранного президента Мар-а-Лаго во Флориде.

Илон Маск, как известно, будет возглавлять новосозданное Министерство по вопросам эффективности госаппарата (МоПЕД) в администрации Трампа вместе с экс-кандидатом в президенты США Вивеком Рамасвами.