Чому Гаага видала ордер на арешт прем’єра Ізраїлю і як це може вдарити по Україні

У четвер, 21 листопада, у нідерландській Гаазі сталося те, чого багато хто сподівався уникнути.

Уперше в історії Міжнародного кримінального суду (МКС) цей орган видав ордери на арешт топпосадовців держави, яку зараховують до "глобального Заходу", та ще й близького союзника США.

Тепер будь-яка зі 120 держав-членів МКС (включно з Україною) має зобов’язання заарештувати Біньяміна Нетаньягу, а також ексміністра оборони Йоава Галанта, якщо ті опиняться на їхній території, та видати їх до Гааги.

І хоча рішення суду про арешт ще не означає визнання вини – та у разі затримання обвинувальний вирок проти них є дуже реальним.

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Але це – далеко не єдиний наслідок опублікованого ордера на арешт.

Докладніше про рішення і його наслідки, у тому числі для України, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Гаага проти Ізраїлю: чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні. Далі – стислий її виклад.

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду зміг переконати суддів у тому, що Нетаньягу і Галант, найімовірніше, поділяють відповідальність за масштабні воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені ізраїльською армією у секторі Гази під час операції відплати за терористичні акти, вчинені ХАМАС 7 жовтня 2023 року, та подальшої зачистки Гази.

Рішення МКС вже поділило світ.

Частина провідних світових гравців, передусім у США, оголосила про упередженість Міжнародного кримінального суду. У команді майбутнього президента Дональда Трампа вже пообіцяли жорсткі дії у відповідь.

Але є також держави, що сприйняли це як свідчення того, що справедливість існує, а представники прозахідних держав не мають імунітету за воєнні злочини.

Європа схиляється радше до останнього підходу, але без ентузіазму.

Для України все це несе серйозні виклики.

По-перше, ці події здатні підірвати авторитет рішень МКС у світі. У Європі вже є держави, що публічно відмовляються арештовувати Нетаньягу, попри рішення суду. Це додатково підриває наші зусиллі із забезпечення арешту Владіміра Путіна.

По-друге, це може вдарити персонально по прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану (ключової особи у розслідуванні російських злочинів), який і без того має серйозну проблему.

Хтось подав на нього скаргу нібито через сексуальні домагання, що породило чутки про російську чи іншу спецоперацію з його дискредитації. Зміна прокурора МКС посеред розслідувань для нас не буде позитивним розвитком.

І по-третє, протидія США може вдарити по дієздатності Міжнародного кримінального суду. У Сполучених Штатах вже розглядають ідею запровадження санкцій, і питання радше у їхньому обсязі.

Якщо арештувати усі доларові рахунки та не дозволяти проводити жодні транзакції Міжнародного кримінального суду у доларах або з конвертацією через долар – то це стане серйозним ударом та зможе обмежити операційну діяльність Суду, прокурора МКС та слідчих.

Україні, яка вимагає розслідування нових міжнародних злочинів росіян, це точно не на руку.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Гаага проти Ізраїлю: чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.