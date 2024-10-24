Міжнародний кримінальний суд перевіряє скаргу на прокурора через домагання

У Міжнародному кримінальному суді підтвердили, що перевіряють звинувачення у бік головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана через нібито домагання, про що публічно стало відомо минулого тижня.

Про це йдеться в поширеній 24 жовтня заяві голови Асамблеї держав-учасниць Римського статуту МКС, передає "Європейська правда".

У заяві йдеться, що у зв’язку з публічними повідомленнями щодо ймовірних неправомірних дій прокурора Суду стосовно співробітника його Офісу розпочалась внутрішня перевірка на основі незалежного наглядового механізму (IOM).

"Суд дотримується політики нульової толерантності до забороненої поведінки, такої як домагання, зокрема сексуальні домагання, дискримінація та зловживання владою", – підкреслив голова Асамблеї.

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У заяві не уточнюється, які наслідки можуть настати для Каріма Хана в разі доведення правдивості звинувачень.

Про скаргу на прокурора МКС через начебто домагання стало відомо наприкінці минулого тижня з публікації британського таблоїда Daily Mail. Стверджувалось, що скаргу подала секретарка Офісу прокурора Суду.

Таблоїд писав, що жінка, що нібито постраждала від домагань Хана, не хотіла подати офіційну скаргу, тому за неї це зробила колега, якій вона про це розповіла.

За інформацією Daily Mail, звинувачення проти прокурора Міжнародного кримінального суду з’явились за два тижні до того, як він оголосив про клопотання про ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю та ватажків терористичного угруповання ХАМАС.