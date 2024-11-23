Почему Гаага выдала ордер на арест премьера Израиля и как это может ударить по Украине

В четверг, 21 ноября, в нидерландской Гааге произошло то, чего многие надеялись избежать.

Впервые в истории Международного уголовного суда (МУС) этот орган выдал ордера на арест топ-чиновников государства, которое причисляют к "глобальному Западу", да еще и близкого союзника США.

Теперь любое из 120 государств-членов МУС (включая Украину) имеет обязательства арестовать израильского премьера Биньямина Нетаньяху, а также экс-министра обороны Йоава Галанта, если те окажутся на их территории, и выдать их в Гаагу.

И хотя решение суда об аресте еще не означает признания вины – но в случае задержания обвинительный приговор против них очень реален.

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Но это – далеко не единственное последствие опубликованного ордера на арест.

Подробнее о решении и его последствиях, в том числе для Украины, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Гаага против Израиля: почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет и по Украине. Далее – краткое ее изложение.

Офис прокурора Международного уголовного суда смог убедить судей в том, что Нетаньяху и Галант, скорее всего, разделяют ответственность за масштабные военные преступления и преступления против человечности, совершенные израильской армией в секторе Газа во время операции возмездия за террористические акты, совершенные ХАМАС 7 октября 2023 года, и последующей зачистки Газы.

Решение МУС уже поделило мир.

Часть ведущих мировых игроков, прежде всего в США, объявила о предвзятости Международного уголовного суда. В команде будущего президента Дональда Трампа уже пообещали жесткие ответные действия.

Но есть также государства, которые восприняли это как свидетельство того, что справедливость существует, а представители прозападных государств не имеют иммунитета за военные преступления.

Европа склоняется скорее к последнему подходу, но без энтузиазма.

Для Украины все это несет серьезные вызовы.

Во-первых, эти события способны подорвать авторитет решений МУС в мире. В Европе уже есть государства, которые публично отказываются арестовывать Нетаньяху, несмотря на решение суда. Это дополнительно подрывает наши усилия по обеспечению ареста Владимира Путина.

Во-вторых, это может ударить персонально по прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану (ключевому лицу в расследовании российских преступлений), который и без того имеет серьезную проблему.

Кто-то подал на него жалобу якобы из-за сексуальных домогательств, что породило слухи о российской или иной спецоперации по его дискредитации. Смена прокурора МУС посреди расследований для нас не будет положительным развитием.

И в-третьих, противодействие США может ударить по дееспособности Международного уголовного суда. В Соединенных Штатах уже рассматривают идею введения санкций, и вопрос скорее в их объеме.

Если арестовать все долларовые счета и не позволять проводить никакие транзакции Международного уголовного суда в долларах или с конвертацией через доллар – то это станет серьезным ударом и сможет ограничить операционную деятельность Суда, прокурора МУС и следователей.

Украине, которая требует расследования новых международных преступлений россиян, это точно не на руку.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Гаага против Израиля: почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет и по Украине.