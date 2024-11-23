У Польщі анонсували початок президентської кампанії 8 січня

Президентська виборча кампанія в Польщі офіційно розпочнеться 8 січня 2025 року, а перший тур виборів відбудеться у травні.

Про це заявив маршалок Сейму Шимон Головня, цитує RMF24, передає "Європейська правда".

Спікер польського Сейму Шимон Головня оголосив, що виборча кампанія з виборів президента Польщі розпочнеться 8 січня 2025 року.

Він підкреслив, що передвиборча кампанія триває вже певний час. Водночас Головня повідомив, що призначить вибори президента Польщі на першу можливу дату.

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Він пояснив, що першою можливою датою є 6 січня, однак цей день є святковим. З іншого боку, 7 січня буде час для завершення всіх можливих формальностей, зокрема, з Державною виборчою комісією.

"Саме тут сьогодні я хочу вам сказати, що президентська кампанія в нашій країні розпочнеться 8 січня наступного року", – повідомив він.

Він додав, що саме тоді розпочнеться процес, в якому кандидати зможуть прозоро конкурувати між собою, збирати підписи і забезпечити проведення виборів так, як вони мають бути.

"Тобто, в атмосфері спокою, чесної гри, нормальної предметної дискусії, без жодних хитрощів, без жодних змов", – зазначив він.

Спікер Сейму також зазначив, що поки що не оголошуватиме дату виборів, оскільки він ще не проконсультувався з найбільшою опозиційною партією Польщі – "Право і Справедливість" (PiS) щодо цього. Однак, він повідомив, що це точно буде в травні.

Керівна "Громадянська коаліція" Дональда Туска оголосить свого кандидата в президенти в суботу. Обраний в результаті голосування кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" має представити свою програму 7 грудня в Сілезії.

Тим часом "Право і справедливість" уже визначилось з претендентом на пост президента країни і у неділю оголосить, що підтримає на виборах безпартійного кандидата.