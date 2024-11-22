Опозиційна "Право і справедливість" визначилась із кандидатом у президенти Польщі

Головна опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" визначилась з претендентом на пост президента країни і у неділю оголосить, що підтримає на виборах безпартійного кандидата.

Про це повідомив прессекретар "ПіС" Рафал Бохенек, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

За словами речника, в неділю у Кракові "буде оголошено рішення про підтримку безпартійного кандидата на посаду президента Республіки Польща, рекомендованого командою, призначеною для цієї мети".

За повідомленнями ЗМІ, очікується, що цим кандидатом стане президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький.

Реклама:

Кароль Навроцький фото: PAP

Речник додав, що оголошення буде зроблено у місці, де 10 років тому партія "Право і Справедливість" висунула кандидатом у президенти від партії Анджея Дуду.

В останній час "Право і справедливість" розглядала три кандидатури, які могли б взяти участь у виборах. Це – голова Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, колишній міністр освіти Пшемислав Чарнек і депутат Європарламенту, колишній кандидат на посаду мера Варшави Тобіаш Бохенський. На фінішній прямій за номінацію боролися Навроцький і Чарнек.

Польські ЗМІ повідомили у четвер у другій половині дня, що Навроцький буде кандидатом від "ПіС". За даними медіа, він балотуватиметься як безпартійний кандидат, а "ПіС" надасть йому підтримку.

Кілька місяців тому "ПіС" створила спеціальну команду для відбору кандидата в президенти. Її очолив лідер партії Ярослав Качиньський. Партія також замовляла численні дослідження для оцінки потенційних кандидатів – спочатку їх був з десяток.

Останні результати тестів мали надійти до партійного штабу в середині цього тижня.

Президентські вибори у Польщі відбудуться у травні 2025 року. Керівна "Громадянська коаліція" Дональда Туска оголосить свого кандидата в президенти в суботу. Партійні активісти на праймериз обирають між мером Варшави Рафалом Тшасковським і главою МЗС Радославом Сікорським.

Наразі мер Варшави випереджає главу МЗС Польщі в опитуваннях.

Обраний в результаті голосування кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" має представити свою програму 7 грудня в Сілезії.

Читайте також детально про те, чому Сікорський отримав шанс стати президентом Польщі.