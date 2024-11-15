Партія влади Польщі визначила дату праймериз, де оберуть кандидата в президенти

Польський блок партій влади "Громадянська коаліція" 22 листопада проведе праймериз, на яких обиратимуть кандидата для участі в президентських виборах навесні 2025 року.

Про це оголосила голова комітету, що організовує праймериз, Дорота Недзеля, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За її словами, праймериз відбудуться наступної п’ятниці. О 8:00 активісти партій, що входять до "Громадянської коаліції", отримають SMS із поясненнями, як проголосувати.

"Кандидатам будуть присвоєні номери, які ми розіграли сьогодні. Номер 1 – Рафал Тшасковський, номер 2 – Радослав Сікорський. Все, що вам потрібно зробити, – це відправити 1 або 2 в SMS", – пояснила голова комітету, додавши, що можна буде відправити лише одне повідомлення.

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Голосування триватиме до опівночі п'ятниці, 22 листопада. Результати будуть оголошені наступного дня, 23 листопада.

Обраний в результаті голосування кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" представить свою програму 7 грудня на з'їзді в Сілезії.

Як повідомлялося, у праймериз беруть участь мер Варшави Рафал Тшасковський та міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Підтримка Сікорського в останні дні почала зростати.

Опитування свідчать, що кандидати від "Громадянської коаліції" мають більше шансів перемогти, ніж претенденти від найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість".

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