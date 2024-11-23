В уряді Молдови хочуть уможливити грошові перекази для своїх громадян у Росії

В уряді Молдови обіцяють знайти рішення для того, щоб громадяни країни у Росії мали можливість робити грошові перекази для своїх родичів у Молдові і навпаки.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це сказав прем’єр-міністр Дорін Речан.

Речан у телеефірі зазначив, що Молдова шукає способи уможливити грошові перекази для своїх громадян, які проживають у Росії, після блокування усіх можливих каналів внаслідок санкцій проти РФ.

"Уряд не блокував перекази. Навпаки, ми шукаємо можливості, щоб наші громадяни у Росії могли відправити гроші у Молдову, а громадяни у Молдові могли переказувати кошти своїм родичам… Навіть якщо вони у Росії – це наші громадяни, громадяни Молдови", – сказав Речан.

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Після того, як з вересня 2024 року усі банки Молдови припинили співпрацю з російською системою "Золота корона", способів переказати кошти між країнами більше не залишилося.

Тим часом міністр енергетики Молдови прокоментував майбутній візит до Росії на переговори з "Газпромом".

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