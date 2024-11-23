В правительстве Молдовы "ищут решение" для денежных переводы для своих граждан в России

В правительстве Молдовы обещают найти решение для того, чтобы граждане страны в России имели возможность делать денежные переводы для своих родственников в Молдове и наоборот после того, как санкции заблокировали все способы.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом сказал премьер-министр Дорин Речан.

Речан в телеэфире отметил, что Молдова ищет способы сделать возможным денежные переводы для своих граждан, проживающих в России, после блокировки всех возможных каналов в результате санкций против РФ.

"Правительство не блокировало переводы. Наоборот, мы ищем возможности, чтобы наши граждане в России могли отправить деньги в Молдову, а граждане в Молдове могли переводить средства своим родственникам... Даже если они в России – это наши граждане, граждане Молдовы", – сказал Речан.

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После того, как с сентября 2024 года все банки Молдовы прекратили сотрудничество с российской системой "Золотая корона", способов перевести средства между странами больше не осталось.

Между тем министр энергетики Молдовы прокомментировал предстоящий визит в Россию на переговоры с "Газпромом".

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