Міністр енергетики Молдови прокоментував майбутній візит в РФ на переговори з "Газпромом"

Молдовський міністр енергетики Віктор Парліков заявив, що його поїздка до Санкт-Петербурга на переговори щодо постачання російського газу в Придністров'я запланована на 25 листопада.

Про це повідомило NewsMaker, передає "Європейська правда".

Парліков, коментуючи свій запланований на 25 листопада візит до російського Санкт-Петербурга заявив, що "розуміє", що візит до "Росії, яка є країною-агресором – це чутливий момент".

"Але такі наші варіанти. Або ви їдете і обговорюєте, або ви не їдете і не обговорюєте. Якщо не обговорюєте, то, на мій погляд, втрачаєте можливість розв'язати проблему", – заявив Парліков.

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Він наголосив, що для Молдови важливо домогтися від "Газпрому" ясності в питанні постачання газу в придністровський регіон.

"Ми склали 12 різних сценаріїв, що станеться в тому чи іншому випадку. Ми зможемо впоратися навіть із тим сценарієм, у якому транзит і постачання російського газу в придністровський регіон перервуться, тільки це не найліпший сценарій", – цитують слова молдовського міністра журналісти.

Парліков розповів, що Кишинів стурбований можливістю припинення постачання газу після 1 січня.

"Усі знають, що придністровський регіон повністю залежить від цього газу. Якщо не буде цього де-факто безкоштовного постачання, то регіон не зможе функціонувати. А там наші громадяни. І соціально-економічний колапс регіону, в якому знаходиться і озброєння, і російська армія, і боєприпаси, створює набагато більші ризики для безпеки на регіональному рівні", – заявив він.

Відтак, він зазначив, що в країні "зацікавлені і виступають за збереження постачання газу в придністровський регіон, принаймні в цей період, щоб зберегти спокій".

"Ніхто не хоче дестабілізувати ситуацію", – пояснив молдовський міністр.

За його словами, молдовська делегація на переговорах має намір "зрозуміти, чи буде "Газпром" виконувати свої контрактні зобов'язання постачання газу в придністровський регіон, навіть якщо не буде транзиту через Україну".

"Якщо ні, то це вже інша історія. Нам важлива ясність у цьому питанні, і якомога швидше, щоб підготуватися до сценарію, за якого постачання припиниться. Якщо це станеться, то буде складно для всіх нас", – додав Парліков.

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Україні Молдова відмовилася від російського газу, купуючи його на європейському ринку. Але "Газпром" продовжує постачати газ до Придністров'я, яке забезпечує Молдову більшою частиною електроенергії.

Влітку уряд 2023 року Молдови підготував три сценарії для опалювального сезону, один з яких допускав відновлення закупівель у "Газпрому" для правобережжя.

На початку жовтня 2024 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Київ не розглядає продовження угоди з російським "Газпромом" про транзит після того, як із завершенням 2024 року сплине термін дії існуючої угоди.

Після цього Парліков під час візиту в Києві зустрівся з українським колегою Германом Галущенком і обговорив співпрацю в енергетичній сфері та безпеку запасів природного газу, які Молдова зберігає в Україні.