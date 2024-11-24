В Парижі тисячі людей протестували проти сексуального насильства
Новини — Неділя, 24 листопада 2024, 10:05 —
У Парижі напередодні пройшла масштабна акція протесту проти злочинів на основі гендеру та сексуального насильства.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Натовпи жінок і чоловіків пройшли маршем, розмахуючи фіолетовими плакатами, засуджуючи гендерне насильство.
Протестувальники висловили стурбованість можливим відкатом від прав жінок у зв'язку з перемогою на виборах у США Дональда Трампа.
Вони також висловили солідарність із Жизель Пеліко, яку чоловік роками накачував психотропними речовинами і піддавав численним згвалтуванням.
Наразі у Франції триває судовий процес над її колишнім чоловіком і десятками інших чоловіків, притягнутих до відповідальності за зґвалтування.
71-річний Домінік Пеліко, як повідомлялось раніше, визнав свою провину. Справа стала резонансною як у Франції, так і за межами, а постраждала Жизель, що вимагала публічного суду, – іконою фемінізму.
Організатори протесту вимагали збільшити державні видатки на боротьбу з сексуальним насильством і просування гендерної рівності.
Також повідомляли, що Франція може внести зміни до свого законодавства про зґвалтування, вперше включивши до нього необхідність згоди на сексуальний акт.