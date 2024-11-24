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В Парижі тисячі людей протестували проти сексуального насильства

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Новини — Неділя, 24 листопада 2024, 10:05 — Ірина Кутєлєва

У Парижі напередодні пройшла масштабна акція протесту проти злочинів на основі гендеру та сексуального насильства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Натовпи жінок і чоловіків пройшли маршем, розмахуючи фіолетовими плакатами, засуджуючи гендерне насильство.

Протестувальники висловили стурбованість можливим відкатом від прав жінок у зв'язку з перемогою на виборах у США Дональда Трампа.

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AP
 
AP

Вони також висловили солідарність із Жизель Пеліко, яку чоловік роками накачував психотропними речовинами і піддавав численним згвалтуванням.

Наразі у Франції триває судовий процес над її колишнім чоловіком і десятками інших чоловіків, притягнутих до відповідальності за зґвалтування.

71-річний Домінік Пеліко, як повідомлялось раніше, визнав свою провину. Справа стала резонансною як у Франції, так і за межами, а постраждала Жизель, що вимагала публічного суду, – іконою фемінізму.

Організатори протесту вимагали збільшити державні видатки на боротьбу з сексуальним насильством і просування гендерної рівності.

Також повідомляли, що Франція може внести зміни до свого законодавства про зґвалтування, вперше включивши до нього необхідність згоди на сексуальний акт.

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Франція
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