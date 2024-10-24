ЗМІ: Франція може внести зміни до законодавства на тлі справи про масове зґвалтування

Франція може внести зміни до свого законодавства про зґвалтування, вперше включивши до нього необхідність згоди на сексуальний акт.

Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Раніше Францію сколихнув судовий процес про масове зґвалтування, спонукавши деяких провідних політиків закликати до змін.

Домінік Пеліко зізнався, що роками накачував свою дружину наркотиками та знайшов десятки чоловіків в Інтернеті, які ґвалтувати її, поки вона була без свідомості – 50 чоловіків постали перед судом разом із ним.

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Попри відеодокази проти них щонайменше 35 підсудних заперечували звинувачення у зґвалтуванні, стверджуючи, що Пеліко обманом змусив їх повірити, що вони беруть участь у сексуальній грі. Вони також стверджували, що Жизель Пеліко могла симулювати сон.

Агентство зазначило, що міністр юстиції Франції Дідьє Міго нещодавно заявив, що виступає за оновлення законодавства, як і президент Емманюель Макрон.

Як відомо, у 2023 році Франція заблокувала включення визначення зґвалтування через неотримання згоди на секс в директиву ЄС.

Аналогічні закони вже існують у Швеції, Німеччині, Іспанії, Великій Британії та понад 12 інших європейських країн.

Проте, як пише агентство, кримінальне законодавство Франції визначає зґвалтування як акт проникнення або оральний статевий акт, вчинений щодо когось із застосуванням "насильства, примусу, погрози чи несподіванки".

У ньому немає чіткої згадки про необхідність згоди партнера, а прокурори повинні довести намір зґвалтувати, щоб отримати обвинувальний вердикт, зазначають юридичні експерти.

Зараз делегація парламенту з прав жінок, міжпартійна робоча група з 36 законодавців, відновила роботу над законопроєктом, який перегляне юридичне визначення зґвалтування.

На вулиці французьких міст на підтримку Жизель Пеліко вийшли тисячі протестувальників.

Фото: Reuters

71-річний Домінік Пеліко, як повідомлялось раніше, визнав свою провину. Справа стала резонансною як у Франції, так і за межами, а постраждала Жизель, що вимагала публічного суду, – іконою фемінізму.

У вересні мер містечка Мазан на півдні Франції, 74-річний Луї Бонне був змушений перепросити за свої слова стосовно резонансного судового слухання: коментуючи процес, він сказав, що "зрештою, ніхто не помер" й "усе могло бути набагато серйозніше".