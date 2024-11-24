В Париже тысячи людей протестовали против сексуального насилия

В Париже накануне прошла масштабная акция протеста против преступлений на основе гендера и сексуального насилия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Толпы женщин и мужчин прошли маршем, размахивая фиолетовыми плакатами, осуждая гендерное насилие.

Протестующие выразили обеспокоенность возможным откатом от прав женщин в связи с победой на выборах в США Дональда Трампа.

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AP

AP

Они также выразили солидарность с Жизель Пелико, которую муж годами накачивал психотропными веществами и подвергал многочисленным изнасилованиям.

Сейчас во Франции продолжается судебный процесс над ее бывшим мужем и десятками других мужчин, привлеченных к ответственности за изнасилование.

71-летний Доминик Пелико, как сообщалось ранее, признал свою вину. Дело стало резонансным как во Франции, так и за пределами, а пострадавшая Жизель, требовавшая публичного суда, – иконой феминизма.

Организаторы протеста требовали увеличить государственные расходы на борьбу с сексуальным насилием и продвижение гендерного равенства.

Сообщалось также, что Франция может внести изменения в свое законодательство об изнасиловании, впервые включив в него необходимость согласия на сексуальный акт.