Конгресмен з Флориди Майк Волтц, якого новообраний президент США Дональд Трампом обрав на посаду свого радника з нацбезпеки, порівняв російсько-українську війну із окопною Першою світовою і наполіг, що конфлікт треба зупинити.

Про це він сказав у ефірі Fox News Sunday, пише "Європейська правда".

На прохання ведучої Волтц коментував рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні наземні міни. Волтц зазначив, що це "розумні міни", проте наполіг, що рішення "має бути в більш широких рамках, щоб покласти край цьому конфлікту".

"Це просто абсолютна м'ясорубка людей і техніки на цьому фронті. Це більше схоже на окопну війну часів Першої світової війни", – сказав Волтц.

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Він зазначив, що Трамп "неймовірно стурбований" конфліктом.

"Президент Трамп неймовірно стурбований кривавою бійнею, яка відбувається там, (і тим) як нам відновити стримування, і як нам встановити мир", – сказав він, додавши, що європейці у цьому процесі точно повинні відігравати ключову роль.

Відповідаючи на запитання, чому Трамп не часто публічно обговорює ситуацію в Україні, Волтц запевнив, що новий президент "стурбований ескалацією і тим, куди це все йде".

"Ми повинні довести це до відповідального кінця… Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї", – сказав він.

Волтц також заявив, що дозвіл адміністрації Байдена на удари ракетами ATACMS по території Росії веде до ескалації.

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