Конгрессмен из Флориды Майк Уолтц, которого новоизбранный президент США Дональд Трампом выбрал на должность своего советника по нацбезопасности, сравнил российско-украинскую войну с окопной Первой мировой и настоял, что конфликт надо остановить.

Об этом он сказал в эфире Fox News Sunday, пишет "Европейская правда".

По просьбе ведущей Уолтц комментировал решение администрации Байдена позволить Украине использовать противопехотные наземные мины. Волтц отметил, что это "умные мины", однако настоял, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этому конфликту".

"Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", – сказал Волтц.

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Он отметил, что Трамп "невероятно обеспокоен" конфликтом.

"Президент Трамп невероятно обеспокоен кровавой бойней, которая происходит там, (и тем) как нам восстановить сдерживание, и как нам установить мир", – сказал он, добавив, что европейцы в этом процессе точно должны играть ключевую роль.

Отвечая на вопрос, почему Трамп не часто публично обсуждает ситуацию в Украине, Волтц заверил, что новый президент "обеспокоен эскалацией и тем, куда это все идет".

"Мы должны довести это до ответственного конца... Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее", – сказал он.

Волтц также заявил, что разрешение администрации Байдена на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.

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