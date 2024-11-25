Партія влади Грузії хоче провести вибори президента цього року

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що керівна партія "Грузинська мрія" розраховує провести вибори президента вже у 2024 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Interpressnews.

Папуашвілі заявив, що у "Грузинській мрії" розраховують провести вибори найближчим часом і дату хочуть визначити у вівторок.

"Що стосується виборів президента – завтра парламент визначить цю дату… Важливо, щоб вибори та інавгурація відбулися у цьому році", – заявив спікер.

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Раніше прем'єр Іраклій Кобахідзе казав, що вибори планують на початок січня.

Нагадаємо, чинна президентка Саломе Зурабішвілі, яка у гострому конфлікті з партією влади через її антизахідний курс, завершує свою шестирічну каденцію.

Вона була останньою президенткою, обраною прямим голосуванням – відповідно до конституційних змін 2018 року надалі президента обиратиме на п'ять років Колегія виборників з 300 членів, до якої увійдуть депутати нового парламенту, представники місцевої влади та кандидати від політсил.

Раніше прем'єр Іраклій Кобахідзе назвав ім'я нової очільниці МЗС.

Нагадаємо, грузинська опозиція не визнає результати виборів і планує бойкотувати роботу парламенту. На день першого засідання нового парламенту скликали велику акцію протесту. Частина протестувальників зібралися ще напередодні і ночували на проспекті Руставелі, ніч минула спокійно.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.