У Грузії протест з вимогою нових виборів ночував під парламентом перед першим засіданням

Опозиційні протестувальники провели ніч поруч із будівлею законодавчого органу перед днем першого засідання парламенту нового скликання.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Протестувальники прибули ходою до проспекту Руставелі ввечері у п’ятницю і розмістили там намети, привезли також генератори. Поліція не перешкоджала їм, про інциденти протягом ночі не повідомляють.

Реклама:

Вранцы в МВС Грузії заявили про затримання одного з учасників протесту нібито за напад на поліцейського. Біля входів до парламенту встановили додаткові загородження.

Вечірня хода і ночівля перед парламентом стали першими кроками акції з вимогою нових виборів, яку опозиція скликала на понеділок. Також у неділю учасниці жіночого маршу принесли "дорожні валізи" до резиденції засновника і почесного голови партії влади Грузіїі "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

Нагадаємо, грузинська опозиція планує ігнорувати перше засідання і подальшу роботу парламенту 11-го скликання, не визнаючи результатів виборів.

Також повідомляли, що 28 листопада Європейський парламент ухвалить резолюцію щодо ситуації в Грузії.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.