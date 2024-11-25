Партия власти Грузии хочет провести выборы президента в этом году

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия рассчитывает провести выборы президента уже в 2024 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Interpressnews.

Папуашвили заявил, что в "Грузинской мечте" рассчитывают провести выборы в ближайшее время и дату хотят определить во вторник.

"Что касается выборов президента – завтра парламент определит эту дату... Важно, чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом году", – заявил спикер.

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Напомним, действующий президент Саломе Зурабишвили, которая находится в остром конфликте с партией власти из-за ее антизападного курса, завершает свою шестилетнюю каденцию.

Она была последним президентом, избранным прямым голосованием – согласно конституционным изменениям 2018 года, в дальнейшем президента будет избирать на пять лет Коллегия выборщиков из 300 членов, в которую войдут депутаты нового парламента, представители местной власти и кандидаты от политсил.

Ранее премьер Ираклий Кобахидзе назвал имя новой руководительницы МИД.

Напомним, грузинская оппозиция не признает результаты выборов и планирует бойкотировать работу парламента. В день первого заседания нового парламента созвали большую акцию протеста. Часть протестующих собрались еще накануне и ночевали на проспекте Руставели, ночь прошла спокойно.

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