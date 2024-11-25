Меркель: Якби Україна почала рух до НАТО у 2008 році, війна почалась би раніше

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наполягає на тому, що війна в Україні почалася б раніше, якби вона не заблокувала початок руху Києва до НАТО у 2008 році.

Про це, як пише "Європейська правда", Меркель сказала в інтерв’ю BBC напередодні виходу своїх мемуарів у світ.

У інтерв’ю Меркель рішуче захищала свої рішення під час перебування на посаді. Вона вважає, що війна в Україні розпочалася б раніше і, ймовірно, була б гіршою, якби Київ розпочав шлях до членства в НАТО у 2008 році.

"Ми б побачили військовий конфлікт ще раніше. Мені було абсолютно зрозуміло, що президент Путін не стояв би осторонь і не спостерігав би за тим, як Україна вступає до НАТО. І тоді Україна як країна, безумовно, не була б такою підготовленою, як у лютому 2022 року", – заявила Меркель.

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Вона також висловила занепокоєння з приводу нових погроз Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти використанню ядерної зброї", – сказала колишня канцлерка Німеччини.

"На щастя, Китай також говорив про це деякий час тому. Ми не повинні бути паралізовані страхом, але ми також повинні визнати, що Росія є найбільшою або, поряд зі США, однією з двох найбільших ядерних держав у світі", – додала Меркель.

У нещодавньому інтерв’ю Spiegel Меркель заявила, що Путін на початку свого президентства не мав наміру напасти на Україну, а його план окреслився з роками, у тому числі з огляду на поведінку Заходу.

Вона також обурилась, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні.

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