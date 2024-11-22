Меркель вважає, що Путін не хотів нападати на Україну, коли прийшов до влади
Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що лідер РФ Владімір Путін на початку свого президентства не мав наміру напасти на Україну, а його план окреслився з роками, у тому числі з огляду на поведінку Заходу.
Про це Меркель сказала в інтерв’ю виданню Spiegel з нагоди виходу її мемуарів, повідомляє "Європейська правда".
Меркель відповідала на запитання про те, чи у Путіна від самого початку був план агресії, чи російський лідер радикалізувався поступово. На думку Меркель, Путін завжди мав диктаторські риси, і його самовпевненість часто дратувала її.
"Але я не вірю, що коли він прийшов до влади у 2000 році, він вже планував одного дня напасти на Україну. Скоріше, це розвиток подій, в якому ми на Заході також повинні запитати себе, чи завжди ми все робили правильно", – зауважила колишня канцлерка.
Вона сказала, що не має однозначної відповіді на питання про те, чи робив Захід "усе правильно". Але було б краще, якби єдність Заходу була більшою. "Ми не були настільки сильними, наскільки могли б бути", – визнала Меркель.
При цьому вона відкинула критику того, що сама безпосередньо завадила прокладанню шляху для вступу України до НАТО в Бухаресті у 2008 році.
"У Бухаресті йшлося про ухвалення плану дій щодо НАТО для України і Грузії як кандидатів на членство. Я вважала, що це була політика, заснована на принципі надії, яка не враховувала час, що пройде після ухвалення плану дій до членства в НАТО, а це можуть бути роки. Путін не прийняв би цей проміжний статус як стримувальний фактор, нічого не роблячи", – заявила Меркель.
У своїх мемуарах Меркель пояснила свої дії з гальмування намірів України вступити до НАТО.
Також вона описала труднощі під час спілкування з Дональдом Трампом і назвала його людиною, що зачарована авторитарними лідерами, зокрема й Путіним.