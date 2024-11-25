Меркель: Если бы Украина начала движение в НАТО в 2008 году, война началась бы раньше

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на том, что война в Украине началась бы раньше, если бы она не заблокировала начало движения Киева в НАТО в 2008 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Меркель сказала в интервью BBC накануне выхода своих мемуаров в свет.

В интервью Меркель решительно защищала свои решения во время пребывания в должности. Она считает, что война в Украине началась бы раньше и, вероятно, была бы хуже, если бы Киев начал путь к членству в НАТО в 2008 году.

"Мы бы увидели военный конфликт еще раньше. Мне было абсолютно понятно, что президент Путин не стоял бы в стороне и не наблюдал бы за тем, как Украина вступает в НАТО. И тогда Украина как страна, безусловно, не была бы такой подготовленной, как в феврале 2022 года", – заявила Меркель.

Реклама:

Она также выразила обеспокоенность по поводу новых угроз Владимира Путина применить ядерное оружие.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить использование ядерного оружия", – сказала бывший канцлер Германии.

"К счастью, Китай также говорил об этом некоторое время назад. Мы не должны быть парализованы страхом, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или, наряду с США, одной из двух крупнейших ядерных держав в мире", – добавила Меркель.

В недавнем интервью Spiegel Меркель заявила, что Путин в начале своего президентства не намеревался напасть на Украину, а его план обозначился с годами, в том числе учитывая поведение Запада.

Она также возмутилась, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине.

Читайте также: Год без извинений: что думает Ангела Меркель о своих провалах во главе правительства Германии.