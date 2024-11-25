Топгенерал НАТО закликав уряди збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП

Країни НАТО повинні будуть витрачати близько 3% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону.

Про це 25 листопада у Брюсселі заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, виступаючи під час події Європейського центру політики, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Загальний відсоток, необхідний для того, щоб зробити нові плани здійсненними, набагато ближче до 3% ВВП, ніж до 2%", – заявив Бауер.

"Я очікую, що за нової адміністрації (президента Дональда) Трампа (у США) буде набагато більш інтенсивна дискусія про те, наскільки більше Європа та Канада повинні витрачати, і це здорова та обґрунтована дискусія", – додав адмірал.

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За оцінками НАТО, 24 з 32 країн Альянсу витрачатимуть щонайменше рекомендовані 2% свого ВВП на оборону у 2024 році, на тлі підвищення загрози з боку Росії, яке призвело до різкого збільшення оборонних витрат союзників.

Це втричі більше країн, ніж у 2021 році – до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли лише шість країн НАТО досягали рекомендованого Альянсом рівня витрат у 2% ВВП.

У 2024 році серед країн, які не досягають рівня оборонних витрат у 2% ВВП, згідно з офіційними даними НАТО, є Хорватія (1,81%), Португалія (1,55%), Італія (1,49%), Канада (1,37%), Бельгія (1,30%), Люксембург (1,29%), Словенія (1,29%) та Іспанія (1,28%).

Тим часом низка країн наразі витрачає понад 2,5% свого ВВП на оборону. Серед цих країн Польща (4,12%), Естонія (3,43%), США (3,38%), Латвія (3,15%), Греція (3,08%) та Литва (2,85%).

Лише 2024 року загальні витрати країн НАТО на оборону зросли на 17,9%, після збільшення на 9,3% минулого року.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приєдналася до лідерів, які наголошують, що країнам НАТО варто задуматися про більші витрати на оборону, аніж теперішній цільовий показник 2%.

У Британії також вважають, що країнам НАТО вже недостатньо витрачати 2% ВВП на оборону.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив впевненість, що країни Альянсу почнуть витрачати на оборону понад 2% свого ВВП, та наголосив, що у цьому цілком погоджується з критикою Дональда Трампа на адресу Європи.