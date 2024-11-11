Очільниця МЗС Німеччини: 2% ВВП на оборону – вже недостатньо

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приєдналася до лідерів, які наголошують, що країнам НАТО варто задуматися про більші витрати на оборону, аніж теперішній цільовий показник 2%.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Бербок у виступі на тематичній конференції заявила, що витрати на оборону на рівні 2% ВВП за теперішніх обставин вже не будуть достатніми.

Вона також акцентувала, що це буде "у власних безпекових інтересах" європейських держав.

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Як відомо, Дональд Трамп, який знову повернеться до Білого дому, часто критикував Німеччину за недостатні витрати на оборону під час його першої президентської каденції та погрожував через це виходом США із НАТО.

Бербок у своєму виступі також наголосила на важливості військової підтримки України, а також говорила про необхідність для Європи нарощувати і об’єднувати свої власні оборонні спроможності.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда публічно говорив, що прагне проштовхнути ідею збільшення оборонних витрат держав-членів НАТО до 3% ВВП. Польща у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет до 4,7% ВВП і він буде рекордним.

У Британії також вважають, що країнам НАТО вже недостатньо витрачати 2% ВВП на оборону.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив впевненість, що країни Альянсу почнуть витрачати на оборону понад 2% свого ВВП, та наголосив, що у цьому цілком погоджується з критикою Дональда Трампа на адресу Європи.

Станом на 2024 рік вже 23 країни НАТО досягли або перевищили цільовий показник витрат на оборону на рівні 2% ВВП.