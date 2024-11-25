Топ-генерал НАТО призвал страны увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП

Страны НАТО должны будут тратить около 3% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.

Об этом 25 ноября в Брюсселе заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, выступая во время события Европейского центра политики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Общий процент, необходимый для того, чтобы сделать новые планы осуществимыми, гораздо ближе к 3% ВВП, чем к 2%", – заявил Бауэр.

"Я ожидаю, что при новой администрации (президента Дональда) Трампа (в США) будет гораздо более интенсивная дискуссия о том, насколько больше Европа и Канада должны тратить, и это здоровая и обоснованная дискуссия", – добавил адмирал.

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По оценкам НАТО, 24 из 32 стран Альянса будут тратить по меньшей мере рекомендованные 2% своего ВВП на оборону в 2024 году, на фоне повышения угрозы со стороны России, которое привело к резкому увеличению оборонных расходов союзников.

Это втрое больше стран, чем в 2021 году – до начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда только шесть стран НАТО достигали рекомендованного Альянсом уровня расходов в 2% ВВП.

В 2024 году среди стран, которые не достигают уровня оборонных расходов в 2% ВВП, согласно официальным данным НАТО, есть Хорватия (1,81%), Португалия (1,55%), Италия (1,49%), Канада (1,37%), Бельгия (1,30%), Люксембург (1,29%), Словения (1,29%) и Испания (1,28%).

Между тем ряд стран сейчас тратит более 2,5% своего ВВП на оборону. Среди этих стран Польша (4,12%), Эстония (3,43%), США (3,38%), Латвия (3,15%), Греция (3,08%) и Литва (2,85%).

Только в 2024 году общие расходы стран НАТО на оборону выросли на 17,9%, после увеличения на 9,3% в прошлом году.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок присоединилась к лидерам, которые отмечают, что странам НАТО стоит задуматься о больших расходах на оборону, чем нынешний целевой показатель 2%.

В Британии также считают, что странам НАТО уже недостаточно тратить 2% ВВП на оборону.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что страны Альянса начнут тратить на оборону более 2% своего ВВП, и отметил, что в этом полностью согласен с критикой Дональда Трампа в адрес Европы.