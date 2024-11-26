Ліберали в Румунії підтримали проєвропейську опозиціонерку на пост президента

Національна ліберальна партія Румунії (НЛП) заявила про підтримку у другому турі президентських виборів опозиціонерки Елени Ласконі, яка змагатиметься за посаду з проросійським Келіном Джорджеску.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Про підтримку кандидатури Ласконі "без жодних обговорень" оголосив тимчасовий президент лібералів Іліє Боложан. Через провал на виборах глава коаліційної Національної ліберальної партії Ніколае Чуке подав у відставку – також пішло з посад керівництво партії.

"Ми будемо підтримувати проєвропейський напрямок Румунії і правоцентристську політику. У зв'язку з цим ми ухвалили сьогодні рішення, що на президентських виборах, у другому турі, в ситуації двох конкурентів, НЛП підтримає без будь-яких обговорень кандидатуру Елени Ласконі", – оголосив Боложан.

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Лідерка партії "Союз порятунку Румунії" Ласконі після виходу у другий тур виборів президента закликала підтримати її кандидатуру, аби запобігти поверненню Румунії у зону впливу РФ.

Келін Джорджеску – незалежний кандидат, який несподівано посів перше місце у першому турі – є одним із найбільш категоричних пропагандистів антизахідних ідей у ​​Румунії.

Він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні маніпулюється американськими військовими компаніями.

Кандидати від обох коаліційних силих – соціал-демократів та лібералів – не зуміли вийти у другий тур.

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