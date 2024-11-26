Либералы в Румынии поддержали проевропейскую оппозиционерку на пост президента

Национальная либеральная партия Румынии (НЛП) заявила о поддержке во втором туре президентских выборов оппозиционерки Елены Ласкони, которая будет бороться за пост с пророссийским Келином Джорджеску.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

О поддержке кандидатуры Ласкони "без всяких обсуждений" объявил временный президент либералов Илие Боложан. Из-за провала на выборах глава коалиционной Национальной либеральной партии Николае Чуке подал в отставку – также ушло с должностей руководство партии.

"Мы будем поддерживать проевропейское направление Румынии и правоцентристскую политику. В связи с этим мы приняли сегодня решение, что на президентских выборах, во втором туре, в ситуации двух конкурентов, НЛП поддержит без каких-либо обсуждений кандидатуру Элены Ласкони", – объявил Боложан.

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Ласкони после выхода во второй тур выборов президента призвала поддержать ее кандидатуру, чтобы предотвратить возвращение Румынии в зону влияния РФ.

Келин Джорджеску – независимый кандидат, который неожиданно занял первое место в первом туре – является одним из самых категоричных пропагандистов антизападных идей в Румынии.

Он утверждал, что ЕС и НАТО не представляют должным образом румынские интересы, и заявлял, что война России в Украине манипулируется американскими военными компаниями.

Кандидаты от обеих коалиционных сил – социал-демократов и либералов – не сумели выйти во второй тур.

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