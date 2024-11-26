Варшава прийме наступну зустріч міністрів оборони кількох країн щодо підтримки України 

Польський віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава планує прийняти наступну зустріч міністрів оборони п’яти країн стосовно підтримки України – як та, яка щойно відбулася у Берліні.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить пресслужба відомства.

Косіняк-Комиш зазначив, що зустріч у такому форматі може відбутись у Варшаві на початку 2025 року.

"Ми зустрінемося у Польщі на початку наступного року. Це хороше місце, щоб обговорювати допомогу Україні, тому що ця допомога надходить передусім через територію Польщі. Це хороше місце для обговорень про безпеку східного флангу НАТО, і про збільшення оборонних витрат – Польща витрачає вже 4,2% ВВП", – зазначив Косіняк-Камиш.

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У понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прийняв у Берліні своїх колег з Франції, Італії, Польщі і Великої Британії. Зустріч відбулась у новому форматі, який міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав "E5".

Усі п’ятеро міністрів наполягали на необхідності продовження надання військової допомоги Україні. Гілі навіть закликав "подвоїти" підтримку Києва.

Також нещодавно у Варшаві проходила зустріч глав МЗС Польщі, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії.

За її підсумками очільник польського МЗС заявив, що найбільші країни ЄС готові надавати Україні фінансову і військову допомогу, якщо США скоротять підтримку за нової адміністрації на чолі з Дональдом Трампом.