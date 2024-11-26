Варшава примет следующую встречу министров обороны нескольких стран по поддержке Украины

Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава планирует принять следующую встречу министров обороны пяти стран по поддержке Украины – подобную той, которая только что состоялась в Берлине, – и это может произойти в начале 2025 года.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит пресс-служба ведомства.

"Мы встретимся в Польше в начале следующего года. Это хорошее место, чтобы обсуждать помощь Украине, потому что эта помощь поступает прежде всего через территорию Польши. Это хорошее место для обсуждений о безопасности восточного фланга НАТО, и об увеличении оборонных расходов – Польша тратит уже 4,2% ВВП", – отметил Косиняк-Камыш.

В понедельник министр обороны Германии Борис Писториус принял в Берлине своих коллег из Франции, Италии, Польши и Великобритании. Встреча состоялась в новом формате, который министр обороны Великобритании Джон Хили назвал "E5".

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Все пятеро министров настаивали на необходимости продолжения предоставления военной помощи Украине. Хили даже призвал "удвоить" поддержку Киева.