Міністри оборони п’яти країн Європи обговорили підтримку України на тлі приходу Трампа

Міністри оборони п'яти великих європейських країн закликали продовжувати підтримувати Україну на тлі побоювань щодо впливу майбутнього президента США Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

У понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прийняв у Берліні своїх колег з Франції, Італії, Польщі і Великої Британії. Зустріч відбулась у новому форматі, який міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав "E5".

Усі п’ятеро міністрів наполягали на необхідності продовження надання військової допомоги Україні. Гілі навіть закликав "подвоїти" підтримку Києва.

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"Ми п'ятеро хочемо зберегти (контактну групу з питань оборони України)", – сказав Пісторіус, маючи на увазі очолюваний США формат "Рамштайн", що організовує військову допомогу Києву.

Міністри не згадували прямо Дональда Трампа, але його присутність була відчутною, оскільки європейські країни, як очікується, намагатимуться зберегти свою прихильність до нього.

"Європі доведеться діяти ще більш скоординовано, маючи спільні цілі, щоб бути хорошим партнером для США", – сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Міністри також погодились, що важливо не те, скільки коштів країни НАТО витрачають на озброєння і боєприпаси, а те, як вони їх витрачають.

"Незалежно від того, чи збільшиться (оборонний) бюджет на 2, 2,5 або 3%, ми повинні ліквідувати прогалини в силах і засобах, це найголовніше", – заявив журналістам Борис Пісторіус.

Виконання вимог НАТО щодо сил і засобів вимагатиме збільшення видатків, вважає німецький міністр. "Ймовірно, мова йтиме про понад 2%, усі це знають", – додав він.

Нагадаємо, глава МЗС Чехії Ян Ліпавський у інтерв’ю "ЄП" висловив думку, що Європа повинна бути жорсткою з Трампом, щоб допомогти Україні.

ЗМІ писали, що Європа закликає адміністрацію Байдена посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позиції Києва до інавгурації Дональда Трампа у січні.