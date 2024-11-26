Литва вручила ноту протесту РФ через воєнні злочини, зокрема розстріли військових

У вівторок, 26 листопада, Литва вручила ноту протесту проти воєнних злочинів Росії в Україні тимчасово повіреному у справах посольства держави-агресора у країні.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Литви, передає "Європейська правда".

Як розповіли у відомстві, 26 листопада Литва викликала Йолкіна до МЗС та вручила ноту, в якій висловлено рішучий протест проти воєнних злочинів Росії, що продовжуються, проти України та її народу.

"Оскільки Росія продовжує свою агресію проти України і дедалі частіше обстрілює українські міста та їхніх мешканців, а також критично важливу інфраструктуру в них, з тривожною регулярністю з'являються і повідомлення про те, що російські війська розстрілюють беззбройних українських військовополонених і скоюють інші воєнні злочини", – заявили у литовському МЗС.

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У відомстві зазначили, що лише протягом жовтня та листопада 2024 року було зафіксовано щонайменше три подібні випадки, жертвами яких стали понад 20 українських військових.

"На сьогоднішній зустрічі представнику Російської Федерації було наголошено, що якщо російське керівництво і правоохоронні органи не вживуть заходів щодо розслідування і запобігання цим злочинам, вони вважатимуться співучасниками цих злочинів", – проінформували у Литві.

Також у заяві зазначили, що розділити відповідальність доведеться і російським дипломатам, які виправдовують військову агресію Росії проти України та своїми активними або пасивними зусиллями змивають відповідальність РФ за численні воєнні злочини.

Відомо, що лише 26 листопада українські правоохоронці розпочали розслідування у зв'язку з розстрілом п'яти полонених українських військових на Покровському напрямку фронту Донецької області.

Як писали, 18 листопада до МЗС Литви був викликаний представник посольства РФ, якому вручили ноту протесту через повномасштабну російську агресію проти України, що триває вже 1000 днів.

Нагадаємо, десятки очільників західних держав виступили на підтримку України у зв’язку з 1000-м днем від початку повномасштабної війни.