Литва вручила ноту протеста РФ из-за военных преступлений, в частности расстрелов военных

Во вторник, 26 ноября, Литва вручила ноту протеста против военных преступлений России в Украине временно поверенному в делах посольства государства-агрессора в стране.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы, передает "Европейская правда".

Как рассказали в ведомстве, 26 ноября Литва вызвала Елкина в МИД и вручила ноту, в которой выражен решительный протест против военных преступлений России, которые продолжаются против Украины и ее народа.

"Поскольку Россия продолжает свою агрессию против Украины и все чаще обстреливает украинские города и их жителей, а также критически важную инфраструктуру в них, с тревожной регулярностью появляются и сообщения о том, что российские войска расстреливают безоружных украинских военнопленных и совершают другие военные преступления", – заявили в литовском МИД.

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В ведомстве отметили, что только в течение октября и ноября 2024 года было зафиксировано по меньшей мере три подобных случая, жертвами которых стали более 20 украинских военных.

"На сегодняшней встрече представителю Российской Федерации было отмечено, что если российское руководство и правоохранительные органы не примут меры по расследованию и предотвращению этих преступлений, они будут считаться соучастниками этих преступлений", – проинформировали в Литве.

Также в заявлении отметили, что разделить ответственность придется и российским дипломатам, которые оправдывают военную агрессию России против Украины и своими активными или пассивными усилиями смывают ответственность РФ за многочисленные военные преступления.

Известно, что только 26 ноября украинские правоохранители начали расследование в связи с расстрелом пяти пленных украинских военных на Покровском направлении фронта Донецкой области.

Как писали, 18 ноября в МИД Литвы был вызван представитель посольства РФ, которому вручили ноту протеста из-за полномасштабной российской агрессии против Украины, которая длится уже 1000 дней.

Напомним, десятки руководителей западных государств выступили в поддержку Украины в связи с 1000-м днем с начала полномасштабной войны.