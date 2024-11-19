До МЗС Литви викликали представника РФ через масований ракетний удар по Україні

До Міністерства закордонних справ Литви у понеділок, 18 листопада, був викликаний представник посольства РФ, якому вручили ноту протесту через повномасштабну російську агресію проти України, що триває вже 1000 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Литви.

Згідно з повідомленням, представнику РФ висловили протест через масований ракетний удар по Україні, внаслідок якого, зокрема була пошкоджена енергетична інфраструктура.

"Литва рішуче засуджує агресію Росії, порушення нею суверенітету і територіальної цілісності України, а також її воєнні злочини, злочини проти людяності та інші серйозні злочини за міжнародним правом", – йдеться у заяві литовського МЗС.

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Представнику посольства Росії нагадали, що Литва вже здійснила кроки зі створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва РФ та країн, що підтримують її в цій війні, для належного відшкодування всієї шкоди, заподіяної Україні.

Нагадаємо, десятки очільників західних держав виступили на підтримку України у зв’язку з 1000-м днем від початку повномасштабної війни.

Крім того, перед будівлею Єврокомісії у Брюсселі підняли прапор України на знак солідарності.