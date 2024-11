Країни Заходу, ЄС і НАТО висловлюють підтримку Україні до 1000 днів великої війни

Західні лідери, члени урядів і посли публікують заяви солідарності з Україною до тисячного дня від початку повномасштабного нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Серед перших свій допис опублікувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та розповіла, що цієї ночі будівлі ЄК підсвічені українським прапором на честь захисників і захисниць України.

"У 2022 році Росія вважала, що її повномасштабне вторгнення триватиме кілька днів. Через тисячу днів Україна продовжує мужньо чинити спротив – на полі бою і проти злочинних атак по цивільних цілях", – написала вона.

In 2022, Russia thought its full-scale invasion would end in days.



1,000 days later, Ukraine bravely resists.



On the battlefield.



And against criminal attacks on civilian targets.



Tonight our buildings adorn the Ukrainian flag to honour the brave men and women of Ukraine. pic.twitter.com/KKJ7jgWIHd – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 18, 2024

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що Україна потребує непохитної підтримки партнерів, а війна має закінчитися справедливим і сталим миром.

"Україна бореться за свободу, за безпеку Європи і за мир у світі. Наша підтримка для України – це інвестиція у майбутнє людства", – заявила вона.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що ці тисяча днів стали для України часом великого горя, але також проявили мужність та єдність українців. "Ми будемо поруч із вами, доки ви знову здобудете мир. Слава Україні", – написала Бербок.

"Кожен з цих днів – вже занадто багато. Але в усіх труднощах українці проявили незрівнянну мужність і стійкість. Підтримка України з боку Європи – непохитна. Ми продовжимо допомагати Україні", – зазначила експрем’єрка Естонії Кая Каллас, яка невдовзі очолить дипломатичну службу ЄС.

1,000 days of Russia’s full-scale military invasion of Ukraine.



Each day is one too many.



Yet through every hardship, Ukrainians have shown unparalleled bravery and resilience. Europe's support for Ukraine is unwavering. We will continue to help Ukraine and rebuild its future pic.twitter.com/6d07rKHiKk – Kaja Kallas (@kajakallas) November 19, 2024

"Литва була поруч з Україною на всіх етапах цієї історії – перед вторгненням, у найтемніші дні і зараз, у виснажливій боротьбі за свободу. Україна завжди може розраховувати на нас", – заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

1000 days of Ukraine’s heroism, courage, and pain.



Lithuania has stood with Ukraine through it all–before the invasion, during the darkest days, and now in the grueling fight for freedom.



Ukraine can always count on us. Together, we will celebrate victory. 🇱🇹🇺🇦 – Laurynas Kasčiūnas (@LKasciunas) November 19, 2024

Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер зазначив, що поділка у 1000 днів є сильним нагадуванням про силу та стійкість, яку проявили українці, і що цей спротив надихає світ. "Наша підтримка суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитною", – зазначив він.

1000 days of struggle, resilience, and hope. 1000 days since Russia launched a brutal, unprovoked, and unjustified war against Ukraine.



Patrick Turner, NATO Senior Representative to Ukraine, delivered an official address🇺🇦 pic.twitter.com/6tJ27pQpKt – NATO in Ukraine (@NATOinUkraine) November 19, 2024

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, який невдовзі залишає посаду, заявив напередодні, що усі рішення Євросоюзу щодо підтримки України ухвалювалися надто довго і країнам-членам потрібно вчитися діяти швидше та у більшій єдності.

Він також констатував, що правитель Росії не налаштований на справжні переговори, та нагадав, що де-факто російсько-українська війна триває вже майже 4000 днів.

