Парламент Данії продовжив статус українських біженців до березня 2026 року

Парламент Данії у вівторок, 26 листопада, переважною більшістю голосів продовжив дію спеціального закону про статус українських біженців до березня 2026 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ritzau.

Спеціальний закон про статус українців, які втекли до Данії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, підтримали всі партії, окрім зеленої "Альтернативи", що утрималась.

Закон, ухвалений у березні 2022 року, дозволяє українським біженцям працювати і ходити до школи в Данії, а також користуватися послугами охорони здоров'я. Він був розрахований на два роки, потім його дію продовжили на рік.

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За оцінками станом на початок 2024 року, в Данії зареєструвалась понад 41 тисяча українців, що виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У данському уряді раніше заявили, що очікують на повернення українців із Данії додому тоді, коли на їхній батьківщині "настане мир".