Парламент Дании продлил статус украинских беженцев до марта 2026 года

Парламент Дании во вторник, 26 ноября, подавляющим большинством голосов продлил действие специального закона о статусе украинских беженцев до марта 2026 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ritzau.

Специальный закон о статусе украинцев, которые бежали в Данию после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, поддержали все партии, кроме зеленой "Альтернативы", которая воздержалась.

Закон, принятый в марте 2022 года, позволяет украинским беженцам работать и ходить в школу в Дании, а также пользоваться услугами здравоохранения. Он был рассчитан на два года, затем его действие продлили на год.

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По оценкам по состоянию на начало 2024 года, в Дании зарегистрировалась более 41 тысячи украинцев, выехавших из Украины после начала полномасштабного вторжения России.

В датском правительстве ранее заявили, что ожидают возвращения украинцев из Дании домой тогда, когда на их родине "наступит мир".