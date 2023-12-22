В уряді Данії хочуть, аби українці повернулись додому, коли "настане мир"

Міністр імміграції та інтеграції Данії Коре Дюбвад вважає, що українські біженці, які проживають на данській території, повинні повернутись на батьківщину, коли там настане мир.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агенцію Ritzau.

За словами Дюбвада, Данія розглядає перебування біженців у своїй країні як тимчасове, "незалежно від того, звідки люди приїхали", хоча, додав міністр, українці "культурно ближчі до нас, ніж люди з Близького Сходу".

Урядовець також нагадав, що українська сторона неодноразово наголошувала на бажанні повернути додому всіх, хто виїхав через повномасштабне вторгнення РФ. "І ми повинні це поважати", – додав він.

Наразі в Данії зареєстровані трохи більш як 30 тисяч українців, що виїхали після лютого 2022 року. У країні до березня 2025 року діє спеціальний закон, який гарантує українцям дозвіл на проживання та доступ до ринку праці поза загальними правилами надання притулку.

Заява Дюбвада пролунала на тлі опублікованого у вересні дослідження Копенгагенського університету, згідно з яким половина українців хочуть залишитися в Данії навіть тоді, коли в Україні закінчиться війна.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Захід не може дозволити собі втомитися від війни раніше, ніж українці в окопах.