Велика Британія наклала лише один штраф за порушення санкцій проти РФ

У Британії урядовий наглядовий орган за фінансовими санкціями визнав, що наклав лише один штраф у розмірі 15 000 фунтів стерлінгів за ухилення від російських санкцій з моменту їх запровадження два з половиною роки тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Виступаючи перед селекторним комітетом Мінфіну, керівник підрозділу з боротьби з економічними злочинами заявив, що, незважаючи на запровадження найширшого набору санкцій проти РФ, до цього часу організація наклала лише один штраф.

Цей штраф, накладений на компанію Integral Concierge Services (ICSL), був накладений у вересні після того, як з'ясувалося, що ICSL допомагала підсанкційній особі переказувати та отримувати гроші.

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Наразі не було накладено жодних інших штрафів, але Джайлз Томсон, директор департаменту економічних злочинів і санкцій Мінфіну, визнав, що це невелика кількість, враховуючи масштаб санкцій.

"Я, безумовно, буду дуже розчарований, якщо ми повернемося до вас і вашого комітету через рік, а у нас буде лише штраф у розмірі 15 000 фунтів стерлінгів", – сказав він.

"Я думаю, що на цю мить ця цифра нижча, ніж ми хотіли б, і ми сподіваємося, що з'явиться більше справ, які дадуть нам повнішу картину наших правозастосовних дій", – додав посадовець.

Управління з імплементації фінансових санкцій (OFSI) займається лише порушеннями фінансових санкцій – іншими словами, грошовими потоками, а не потоками товарів. Однак невеликий розмір штрафу вражає, враховуючи масштаби санкційного режиму.

Зараз OFSI має штат зі 150 осіб, які займаються боротьбою з порушниками санкцій.

У 2022-23 роках управління виписало штрафів на загальну суму 45 000 фунтів стерлінгів, хоча жоден з цих штрафів (а їх було два) не стосувався Росії.

Нещодавно повідомлялося, що OFSI виявило випадки використання підроблених документів для обходу цінових обмежень на експорт російської нафти, встановлених Групою семи

Нагадаємо, напередодні уряд Великої Британії заявив про запровадження, за його словами, найбільшого пакета санкцій проти 30 кораблів так званого "тіньового флоту" Росії.