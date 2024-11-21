Британія попередила про фальшиві сертифікати для ухилення від обмеження ціни на роснафту

Британське агентство з виконання санкцій виявило випадки використання підроблених документів для обходу цінових обмежень на експорт російської нафти, встановлених Групою семи (G7).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Зокрема, підробленими були сертифікати походження. Їх використовували, аби поставки російського палива виглядали так, ніби вони походять з місць, на які не поширюються санкції, повідомили в Агентстві з виконання санкцій,.

Згідно з політикою, запровадженою Британією та її союзниками по G7, трейдери можуть купувати російську нафту доти, доки вона коштує нижче певної ціни.

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Якщо вона перевищує верхню межу, то західні компанії не можуть надавати такі послуги, як страхування і транспортування.

За останній рік і Велика Британія, і США наклали санкції на низку суден і компаній за перевищення граничної ціни. Однак великі обсяги російської нафти продовжували надходити незалежно від ціни.

Протягом останніх тижнів Велика Британія та її союзники опублікували низку рекомендацій щодо дотримання цінових обмежень. Опубліковані в четвер рекомендації свідчать про те, що уряди виходять за рамки підтверджуючих документів, які вони спочатку вимагали для дотримання верхнього ліміту.

У рекомендаціях агентства зазначено, що сертифікати походження повинні видавати місцеві органи влади, а не приватні компанії, інакше вони можуть виявитися фальшивими.

За інформацією ЗМІ, наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде спрямований проти "тіньового флоту", який існує для обходу нафтових санкцій Заходу.

Європарламент нещодавно закликав посилити санкції проти "тіньового флоту" Росії.