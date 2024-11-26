Великобритания наложила только один штраф за нарушение санкций против РФ

В Британии правительственный надзорный орган за финансовыми санкциями признал, что наложил только один штраф в размере 15 000 фунтов стерлингов за уклонение от российских санкций с момента их введения два с половиной года назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Выступая перед селекторным комитетом Минфина, руководитель подразделения по борьбе с экономическими преступлениями заявил, что, несмотря на введение широкого набора санкций против РФ, до сих пор организация наложила только один штраф.

Этот штраф, наложенный на компанию Integral Concierge Services (ICSL), был наложен в сентябре после того, как выяснилось, что ICSL помогала подсанкционному лицу переводить и получать деньги.

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Пока не было наложено никаких других штрафов, но Джайлз Томсон, директор департамента экономических преступлений и санкций Минфина, признал, что это небольшое количество, учитывая масштаб санкций.

"Я, безусловно, буду очень разочарован, если мы вернемся к вам и вашему комитету через год, а у нас будет только штраф в размере 15 000 фунтов стерлингов", – сказал он.

"Я думаю, что на данный момент эта цифра ниже, чем мы хотели бы, и мы надеемся, что появится больше дел, которые дадут нам более полную картину наших правоприменительных действий", – добавил чиновник.

Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) занимается только нарушениями финансовых санкций – другими словами, денежными потоками, а не потоками товаров. Однако небольшой размер штрафа впечатляет, учитывая масштабы санкционного режима.

Сейчас OFSI имеет штат из 150 человек, которые занимаются борьбой с нарушителями санкций.

В 2022-23 годах управление выписало штрафов на общую сумму 45 000 фунтов стерлингов, хотя ни один из этих штрафов (а их было два) не касался России.

Недавно сообщалось, что OFSI выявило случаи использования поддельных документов для обхода ценовых ограничений на экспорт российской нефти, установленных Группой семи

Напомним, накануне правительство Великобритании заявило о введении, по его словам, крупнейшего пакета санкций против 30 кораблей так называемого "теневого флота" России.