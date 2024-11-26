У Європарламенті хочуть допитати главу TikTok через вплив на вибори в Румунії

Очільниця ліберальної політичної групи Європейського парламенту "Оновлення Європи" Валері Айє вимагає від генерального директора TikTok прийти до Європарламенту та відповісти на питання про роль соцмережі у виборах президента Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

На пресконференції у вівторок, 26 листопада, Айє закликала гендиректора TikTok "виступити в цьому залі (Європарламенту. – Ред.) і забезпечити, щоб його платформа не порушувала" норм Акту про цифрові послуги ЄС, який регулює вимоги до онлайн-контенту.

Лідерка політичної групи лібералів додала, що "радикалізація і дезінформація можуть відбуватися по всій Європі зі шкідливими наслідками", назвавши ситуацію в Румунії "тривожним дзвіночком".

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Келін Джорджеску – незалежний кандидат, який несподівано посів перше місце у першому турі – є одним із найбільш категоричних пропагандистів антизахідних ідей у Румунії. Вважається, що його популярність, яку не фіксували соціологи, забезпечила кампанія в TikTok.

Румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку – який теж балотувався в президенти, але невдало – заявив, що фінансування кампанії Джорджеску в TikTok потрібно проаналізувати.

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