У Європарламенті хочуть допитати главу TikTok через вплив на вибори в Румунії
Очільниця ліберальної політичної групи Європейського парламенту "Оновлення Європи" Валері Айє вимагає від генерального директора TikTok прийти до Європарламенту та відповісти на питання про роль соцмережі у виборах президента Румунії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
На пресконференції у вівторок, 26 листопада, Айє закликала гендиректора TikTok "виступити в цьому залі (Європарламенту. – Ред.) і забезпечити, щоб його платформа не порушувала" норм Акту про цифрові послуги ЄС, який регулює вимоги до онлайн-контенту.
Лідерка політичної групи лібералів додала, що "радикалізація і дезінформація можуть відбуватися по всій Європі зі шкідливими наслідками", назвавши ситуацію в Румунії "тривожним дзвіночком".
Келін Джорджеску – незалежний кандидат, який несподівано посів перше місце у першому турі – є одним із найбільш категоричних пропагандистів антизахідних ідей у Румунії. Вважається, що його популярність, яку не фіксували соціологи, забезпечила кампанія в TikTok.
Румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку – який теж балотувався в президенти, але невдало – заявив, що фінансування кампанії Джорджеску в TikTok потрібно проаналізувати.
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