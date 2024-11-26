В Европарламенте хотят допросить главу TikTok из-за влияния на выборы в Румынии

Руководительница либеральной политической группы Европейского парламента "Обновление Европы" Валери Айе требует от генерального директора TikTok прийти в Европарламент и ответить на вопрос о роли соцсети в выборах президента Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

На пресс-конференции во вторник, 26 ноября, Айе призвала гендиректора TikTok "выступить в этом зале (Европарламента. – Ред.) и обеспечить, чтобы его платформа не нарушала" норм Акта о цифровых услугах ЕС, который регулирует требования к онлайн-контенту.

Лидер политической группы либералов добавила, что "радикализация и дезинформация могут происходить по всей Европе с вредными последствиями", назвав ситуацию в Румынии "тревожным звоночком".

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Келин Джорджеску – независимый кандидат, который неожиданно занял первое место в первом туре – является одним из самых категоричных пропагандистов антизападных идей в Румынии. Считается, что его популярность, которую не фиксировали социологи, обеспечила кампания в TikTok.

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку – который тоже баллотировался в президенты, но неудачно – заявил, что финансирование кампании Джорджеску в TikTok нужно проанализировать.

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