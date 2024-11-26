У столиці Албанії антиурядовий мітинг переріс у сутички з поліцією

Поліція в албанській столиці Тирані застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сотень опозиційних протестувальників, які блокували дороги, вимагаючи відставки уряду через корупцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протестувальники заявили, що беруть участь у кампанії громадянської непокори проти прем'єр-міністра Албанії та лідера Соціалістичної партії Еді Рами. Вони протестують проти переслідування лідерів опозиції та звинувачують владу в корупції.

"Протести триватимуть, це боротьба доти, доки цей режим не піде", – заявив місцевим ЗМІ Теді Блуші, представник опозиційної Партії свободи Албанії.

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Протест у вівторок у центрі Тирани переріс у сутички з поліцією, коли відмовились на її вимогу розблокувати одну з центральних доріг. Коли почалась бійка, правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.

Опозиція в Албанії протестує майже щотижня, вимагаючи створення тимчасового уряду до парламентських виборів у 2025 році.

Лідери двох найбільших опозиційних партій Албанії – Салі Беріша з Демократичної партії та Ілір Мета з Партії свободи – звинувачуються в корупційних злочинах. Обидва заперечують звинувачення й стверджують, що їх організував Еді Рама.

Сам Рама заявляє, що звинувачення не є політично мотивованими, і звинувачує опозицію у спробі захопити владу за допомогою насильства.

Після того, як у жовтні антиурядові протести набули насильницького характеру, Європейський Союз і США закликали албанську опозицію відновити діалог з урядом та відмовитись від насильства, аби реалізувати євроінтеграційні прагнення.