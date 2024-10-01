ЄС та США відреагували на безлади в парламенті Албанії

Європейський Союз і США у вівторок закликали опозицію Албанії відновити діалог з урядом, заявивши, що насильство, зокрема, зрив роботи парламенту не допомагає євроінтеграції країни.

Про це йдеться у публікації AP, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, посол ЄС в Албанії Сільвіо Гонзато назвав "прикрим" те, що опозиція "вдається до деструктивних методів для вираження своєї позиції".

"Мій заклик – повернутися до діалогу, що не означає погодитися з усім, але повернутися до діалогу в парламенті і уникати будь-яких особистих, словесних нападів", – зазначив він.

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Своєю чергою посольство США в Албанії заявило, що воно "глибоко стурбоване погромом і застосуванням сили в парламенті Албанії".

"Ми підтримуємо мирну і спільну дискусію щодо переговорів про вступ Албанії до ЄС і будемо продовжувати підтримувати албанські інституції, які працюють над тим, щоб наблизити Албанію до євроатлантичної спільноти", – йдеться в заяві посольства.

Як повідомляли, албанські опозиційні депутати зірвали засідання парламенту в понеділок на знак протесту проти ув'язнення свого колеги за наклеп.

Консервативна Демократична партія Албанії давно звинувачує керівну Соціалістичну партію в узурпації влади і з 2013 року влаштовує насильницькі протести проти уряду.

Минулого тижня суд підтвердив рік ув’язнення для албанського політика Ервіна Саліанджі за наклеп.

У 2018 році Саліанджі вимагав відставки тодішнього міністра внутрішніх справ від Соціалістичної партії Фатміра Хафаджа після появи відео, на якому двоє чоловіків стверджували, що брат Хафаджа був причетний до незаконної діяльності. Представлені файли і записи виявилися сфабрикованими, а двоє чоловіків втекли з країни.

У понеділок демократи скидали мікрофони зі столів, кидали предмети в крісла спікера парламенту та міністрів, палили стільці. Вони стверджували, що тюремне ув'язнення Саліанджі є політично мотивованим.

Лідер демократів Салі Беріша, який перебуває під домашнім арештом за звинуваченням у корупції, заявив, що протест став початком боротьби опозиції за повернення влади напередодні парламентських виборів наступного року.