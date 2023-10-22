Експрем'єру Албанії висунуили звинувачення у корупції та відмиванні грошей 

Колишній прем'єр-міністр Албанії Салі Беріша заявив, що прокуратура висунула йому звинувачення у корупції та відмиванні грошей.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AP, 79-річний Беріша оголосив у суботу.

Беріша повідомив, що прокуратура, яка розслідує справи проти високопосадовців, наказала йому не залишати країну.

Беріша також повідомив, що його зять, 50-річний Джамарбер Маллтезі, був заарештований за тими ж звинуваченнями в міжнародному аеропорту Тирани.

Спеціальна прокуратура по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю стверджує, що Маллтезі скористався посадою прем'єр-міністра Беріші, щоб приватизувати землю в Тирані, яка належала Міністерству оборони країни. Він повернув землю попереднім власникам, які відразу ж продали її за низькою ціною компанії Маллтезі, що побудувала на цій землі квартири.

Звинувачення були висунуті через три роки після того, як міністр внутрішніх справ Таулант Балла, тодішній голова парламентської фракції керівної Соціалістичної партії, направив до прокуратури справу зі звинуваченнями проти Маллтезі і Беріші.

Беріша заявив, що ні він, і Маллтезі невинні.

"Щодо цих звинувачень я заявляю, що вони абсолютно безпідставні і є суто і повністю політичними звинуваченнями з боку (нинішнього прем'єр-міністра. – Ред.) Еді Рами", – сказав він на пресконференції в суботу пізно ввечері.

Беріша був прем'єр-міністром Албанії у 2005-2013 роках та президентом у 1992-1997 роках. На парламентських виборах у квітні 2021 року він був переобраний депутатом від Демократичної партії.

У травні 2021 року уряд США заборонив Беріші та його близьким родичам в'їзд до країни через ймовірну причетність до корупції.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час перебування Беріші на посаді прем'єр-міністра у 2005-2013 роках політик був причетний до корупційних дій і використовував "свою владу для власної вигоди і збагачення своїх політичних союзників і членів своєї сім'ї".

Блінкен також звинуватив Берішу у втручанні в "незалежні розслідування, антикорупційні зусилля та заходи з притягнення до відповідальності". Він сказав, що "корупційні дії Беріші підірвали демократію в Албанії".

З тих пір головна опозиційна Демократична партія Беріші перебуває у стані хаосу, оскільки різні фракції борються за лідерство в партії та її юридичну реєстрацію.

Беріша вирішив подати до суду на Блінкена за наклеп.