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Із національних іспитів у Грузії вилучили боротьбу з російським імперством

Новини — Середа, 27 листопада 2024, 09:56 — Христина Бондарєва

У Грузії розгорається скандал навколо змін у програмі Єдиних національних іспитів 2025 року.

Про це пише агентство "Новости-Грузия", повідомляє "Європейська правда".

З екзаменаційних тестів з історії виключили питання про повстання проти царизму в першій половині XIX століття. Це ключові події, які стали відповіддю на анексію Грузії Російською імперією і ліквідацію її державності. 

Вони відіграли критичну роль у формуванні національної самосвідомості та надихали покоління борців за незалежність, пише агентство. Програму з грузинської мови та літератури теж суттєво урізали.

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Зміни викликали обурення в академічному середовищі. Історик Темо Папаскірі охарактеризував їх як політично мотивовані.

"Режим сьогодні настільки антигрузинський і настільки проросійський, що це практично продовження тієї проросійської політики, яку вони проводили весь цей час", – сказав він у коментарі TV Pirveli.

Опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі впевнена, що зміни стали відображенням державної політики, спрямованої на витіснення національно-патріотичних ідей.

Міністерство освіти Грузії заявило, що зміни служать інтересам абітурієнтів. Відомство стверджує, що екзаменаційні тести тепер охоплюють тільки обов'язкову шкільну програму.

"Навчальна програма не змінилася, і з програми не було виключено жодного твору. Нова програма Єдиних національних іспитів ґрунтується тільки на обов'язковій літературі, передбаченій національною навчальною програмою", – йдеться в його заяві. Міносвіти зазначило, що список обов'язкової літератури переглядають із залученням експертів. 

Відомство пообіцяло запропонувати додати твори, які зникли з плану іспитів, "а також усі ті твори, які надалі сприятимуть формуванню національно-патріотичних цінностей".

Президент Володимир Зеленський вважає, що на сьогодні у Грузії перемогла Росія, адже країна обрала дружбу із РФ, а не шлях до Європейського Союзу.

Європейська комісія вважає, що для початку переговорів про вступ Грузія повинна змінити курс, який наразі ставить під загрозу її шлях до ЄС.

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